Пугачёва резко отреагировала на конфликт Израиля и Ирана

После отъезда из России Алла Пугачева активно использует социальные сети, охотно реагируя на публикации друзей и коллег, а также оставляя комментарии. До недавнего времени экс-примадонна часто высказывалась о мировых событиях, особенно тех, что происходили в России. Однако, с началом ирано-израильского противостояния, ее позиция стала неожиданной.

Уже несколько дней поклонники ждут от Пугачевой реакции на ракетные удары. В её социальных сетях появилось множество сообщений с просьбами выразить мнение об атаке Израиля на Иран и определить, можно ли считать Израиль агрессором. Но Пугачева хранит молчание, что вызывает удивление.

"Эти новоиспеченные израильтяне (перечисляются фамилии Пугачевой и других уехавших в Израиль) молчат уже два дня," – возмущается подписчица. "Вероятно, в шоке и решают, куда бежать дальше. Их трусливое молчание сейчас особенно отвратительно. Когда дело касалось России, они активно осуждали, брызжа слюной. А теперь затихли. Это люди, не достойные даже презрения!"

Супруг Пугачевой, также признанный иностранным агентом, словно воды в рот набрал по поводу конфликта. В его соцсетях появляются откровенные фотографии, но ни слова об Иране и Израиле. Хотя недавно он уверял, что готов защищать новую родину. Сейчас, казалось бы, самое время...

К слову, муж Пугачевой также проводит много времени в социальных сетях и активно общается с подписчиками. После переезда из России у него стало больше свободного времени, так как съемок на телевидении нет, а концерты стали редким событием.

"Заработал состояние в России, но ни слова о Дне России?" – возмутилась подписчица, не увидев поздравлений на его странице. "Позор!"

В ответ муж-иноагент написал: "Ну, я смотрю, ты тоже ничего не написала!"

В окружении уверены, что Пугачева и её муж намеренно не комментируют конфликт между Ираном и Израилем. Ходят слухи, что Алла давно мечтает вернуться в Россию, поэтому заняла выжидательную позицию. Осудить Израиль она тоже не может, боясь реакции "новых хозяев". В данной ситуации "молчание – золото".

Ранее Сиб.фм писал о причинах конфликта Израиля и Ирана.