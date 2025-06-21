Рост внутреннего туризма стимулирует спрос на кадры: зарплаты в отрасли выросли на 47% за год

20 июня на сессии «Кадры для туризма и индустрии гостеприимства: инвестиции в человеческий капитал, образование, международная кооперация», прошедшей в рамках ПМЭФ, выступил Артем Кумпель, старший управляющий директор Авито.

Участники обсудили динамику кадрового рынка в условиях роста внутреннего туризма, новые HR-тренды и стратегии привлечения персонала.

По данным Авито Работы, весной 2025 года интерес соискателей к отрасли туризма и гостеприимства значительно вырос: количество запросов контактов работодателей увеличилось на 145% год к году. При этом работодатели также наращивают активность в сфере. Весной текущего года в индустрии туризма особенно востребованными оказались су-шефы (+70%), помощники официантов (+67%) и работники кухни (+59%).

Внутренний туризм в России демонстрирует устойчивый рост, чему способствуют инвестиции в гостиничный бизнес, государственная поддержка отрасли и растущий интерес путешественников к новым направлениям. Так, в регионах наибольший рост вакансий весной зафиксирован в Краснодарском крае (+111%), Казани (+107%) и Санкт-Петербурге (+93%).

При этом одновременно растут и средние предлагаемые зарплаты в секторе (+47%), которые достигли 83 412 руб/мес. Наиболее высокооплачиваемые специалисты задействованы, как правило, в ресторанах при гостиницах.

Конкуренция за кадры в сфере туризма уже меняет подходы работодателей. Помимо повышения зарплат, компании в сфере туризма делают ставку на HR-маркетинг, активно используя дополнительные преимущества в описании вакансий, о чем говорят данные 1 квартала 2025 года: подарки детям (+215%), оплату мобильной связи (+211%) и бензина (+210%).

Еще один тренд — инвестиции в стажировки: их число в сфере туризма и гостеприимства в апреле выросло на 163%, особенно для шеф-поваров (+116%) и официантов (+6%). Соискатели также проявляют интерес к этому формату — количество откликов на стажировки увеличились на 138%.

Для преодоления кадрового дефицита бизнес расширяет воронку найма, активнее привлекая молодежь и возрастных специалистов. Среди студентов весной этого года оказались востребованы хостес (+40%) и турагенты (+27%), а среди старшего поколения — турагенты (+53%) и горничные (+8%).

«Развитие внутреннего туризма стимулирует активность работодателей этого сегмента: востребованность специалистов, связанных с гостиничным и ресторанным бизнесом, кратно растет. В то же время кадровый дефицит усложняет поиск квалифицированных работников. В этой ситуации компании всё чаще фокусируются на молодёжи, сотрудниках предпенсионного и пенсионного возраста. Работодатели понимают, что в текущих условиях необходимо уметь “взращивать” специалистов внутри компании — предлагать качественные стажировки и обучения, программы адаптации на рабочем месте. Сегодня долгосрочный успех в сфере гостеприимства зависит от системной работы с кадрами. Компании, пересмотревшие свои HR-стратегии, создадут фундамент для опережения конкурентов», – отметил Артём Кумпель, старший управляющий директор Авито.