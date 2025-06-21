Солнцестояние-2025: новосибирцев ждёт рекордно долгий световой день

21 июня 2025 года в 05:42 по местному времени жители Новосибирска станут свидетелями важного астрономического события — летнего солнцестояния. По данным специалистов Планетария СГУГиТ, этот день станет самым продолжительным в году: солнце появится над горизонтом в 4:32 утра, а скроется только в 22:12 вечера, подарив горожанам целых 17 часов 40 минут светлого времени.

В полдень 21 июня солнце достигнет своей наивысшей точки — 61,5° над горизонтом. Такой эффект объясняется особенностями движения нашей планеты: наклон земной оси в 23,5° приводит к тому, что в июне Северное полушарие получает максимальное количество солнечного света.

"Этот день — своеобразный астрономический пик, — комментируют в планетарии. — После солнцестояния продолжительность дня будет постепенно уменьшаться, пока не наступит осеннее равноденствие".

Культурно-историческое значение этого явления:

- Европейские народы встречали его кострами и праздниками света

- Славянские традиции сохранили эти обычаи в празднике Ивана Купала

- Мегалитические сооружения древности учитывали это астрономическое событие

"Солнцестояние — важный рубеж в годовом цикле, — подчёркивают учёные. — С древних времён оно помогало людям ориентироваться в смене времён года и планировать сельскохозяйственные работы".

В предстоящем 2025 году у новосибирцев будет уникальная возможность в полной мере насладиться этим природным феноменом. Астрономы советуют провести этот особенный день на открытом воздухе, наблюдая за необычным движением солнца по небосводу.