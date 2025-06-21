Тося Чайкина выступит на Дне города в Новосибирске. Что о ней известно?

Тося Чайкина станет хедлайнером празднования Дня города-2025 в Новосибирске. Концерт пройдет 29 июня на Михайловской набережной, начало в 22:00. Артистка исполнит свои самые известные песни, включая хит «Стрелы», завершив народные гуляния.

Тося, настоящее имя — Антонина Бадулина, родилась 28 мая 1996 года в Санкт-Петербурге в семье музыкантов. Ее отец — известный дирижёр Александр Сладковский, мать — преподаватель вокала. Тося с детства занималась музыкой, сначала училась в училище Римского-Корсакова, но ушла на третьем курсе, чтобы строить сольную карьеру.

В 2013 году она была участницей синти-поп-группы More Oblakov, позже бэк-вокалисткой проекта SunSay, а с 2018 года выступает как Тося Чайкина. Ее творчество — сочетание инди-попа, электроники и экспериментальной музыки. Песня «Стрелы» с рэпером Markul принесла ей широкую популярность.

Певица активно гастролирует, сотрудничает с известными музыкантами и участвует в телевизионных шоу. В личной жизни Тося откровенна, она пережила непростые отношения, но сейчас счастлива в отношениях с актером Никитой Маниловым.

29 июня новосибирцы смогут увидеть и услышать уникальное звучание одной из самых ярких молодых звезд российской сцены.