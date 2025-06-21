В честь дня рождения Виктора Цоя в Новосибирске представлен необычный музыкальный инструмент било

Инструмент предназначен для исполнения его знаменитых песен.

Андрей Кордаков, автор проекта, поделился с BFM-Новосибирск подробностями создания и уникальности этой бильницы.

"Наша задумка заключалась в том, чтобы создать музыкальное сопровождение, в котором музыка группы "Кино" и голос Цоя звучали бы в гармонии с колокольным звоном. Традиционные колокола не совсем подходили для этой цели из-за их стоимости и размеров. Тогда я предложил использовать плоские колокола – било. После расчетов нот мы изготовили 43 стальные пластины, которые издают красивый и чистый звук", – отметил директор компании «Светолитие-Рос» Андрей Кордаков.

На каждой пластине размещен фрагмент портрета Виктора Цоя, выполненный по особой технологии: изображение вытравлено и выделено на фоне искусственно состаренной поверхности, покрытой ржавчиной. В собранном виде все била образуют единый образ. Инструмент оснащен интеллектуальной системой управления, позволяющей исполнять мелодии в режиме реального времени.

"Это не запись – колокола действительно звучат в такт музыке, создавая живое музыкальное сопровождение", – пояснил автор проекта.

Проект был реализован двумя командами: компанией «Фанерный ми», чей руководитель создал парк, посвященный Виктору Цою и группе «Кино», и компанией «Светолитие-Рос». От идеи до установки нового музыкального инструмента прошел год. За это время команда разработала сам инструмент, проделала большую работу по визуальному оформлению и настройке звучания.

"В мире нет аналогов этому инструменту, – подчеркнул Андрей Кордаков. – Для всех нас, поклонников музыки и текстов песен "Кино", было важно представить нашу работу именно сегодня. День рождения Виктора Цоя – особенный день, наполненный символизмом. Это день летнего солнцестояния. "Звезда по имени Солнце" – этим все сказано".

Этот уникальный музыкальный инструмент стал необычным способом почтить память Виктора Цоя, объединив современные технологии с традиционным звучанием колоколов. Теперь жители Новосибирска могут услышать любимые песни в новом исполнении.

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