В Новосибирске 21 июня ожидается похолодание и грозы

В пятницу, 21 июня, в Новосибирске закончится жара — синоптики прогнозируют дождь с грозой и снижение температуры до +23...+25 °C днём. Ночью будет теплее — от +18 до +20 °C.

Как сообщили в Западно-Сибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в дневное время понизится до +23...+25 °C, в ночные часы ожидается от +18 до +20 °C.

По информации синоптиков, в первой половине ночи местами пройдут кратковременные дожди с грозами, во второй — осадки прекратятся. Днём вновь возможны кратковременные дожди и грозы, при которых не исключаются ливни. Ветер юго-западного направления усилится до 8–13 м/с.

В Новосибирской области также прогнозируются погодные изменения. Температура ночью составит +12...+17 °C, местами может достигать +22 °C. Днём воздух прогреется до +22...+27 °C. Ожидаются кратковременные дожди: ночью — локально, днём — повсеместно. Возможны грозы, сильные осадки и град. Ветер юго-западный, 8–13 м/с, местами порывы до 19 м/с.