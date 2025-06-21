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общество

В Новосибирске арестованы двое инспекторов ДПС по делу о взятках

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Ленинский районный суд Новосибирска в пятницу, 20 июня, постановил заключить под стражу двух сотрудников Госавтоинспекции по подозрению в систематическом получении взяток.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Судебного департамента Новосибирской области.

Фигурантами дела стали бывший инспектор Игорь Тищенко, ныне пенсионер МВД, и действующий сотрудник Кирилл Мазепин. По версии следствия, в 2023 году они неоднократно получали незаконные денежные вознаграждения от водителей, нарушивших правила дорожного движения. Общая сумма взяток составила не менее 30 тысяч рублей. Два из трёх эпизодов касаются случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Их заключили в СИЗО до 17 августа 2025 года.

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Дамир Трубников

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