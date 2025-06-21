В Новосибирске эксперт прокомментировал сообщение о новой мобилизации осенью-2025

Будет ли в России вторая волна мобилизации на СВО осенью года?

Федеральные медиа молниеносно распространяют сообщения о прогнозах второй волны мобилизации осенью 2025 года. Одним из самых обсуждаемых заявлений за последнее время стало видеообращение генерал-лейтенанта Апти Алаудинова, командира спецподразделения «Ахмат». В нём он открыто сказал о необходимости проведения масштабной мобилизации и подготовки от полумиллиона до миллиона российских граждан.

Военный эксперт из Новосибирска Александр Чугай, напротив, выражает сдержанное отношение к идее проведения масштабной мобилизации. Если в 2022–2023 годах активно проводилась информационная кампания по привлечению добровольцев, то в 2025 году наблюдается снижение её интенсивности.

«На улицах стало меньше агитационных материалов, на телевидении не транслируются рекламные ролики. Складывается впечатление, что фаза активных боевых действий, возможно, близится к завершению, ведутся переговоры. В этих условиях мобилизация представляется избыточной мерой», – считает спикер.

По его словам, даже при гипотетическом призыве миллиона человек возникает множество проблем: наличие необходимого вооружения, подготовка инструкторского состава, размещение, обеспечение жильём и обмундированием.

Также он отмечает, что массовая мобилизация может оказать негативное воздействие на экономику, поскольку речь идёт об изъятии трудоспособных мужчин из производственной и социальной сфер.

«На данный момент в России нет официальных признаков подготовки ко второй волне мобилизации. Ни на федеральном уровне, ни в заявлениях представителей Минобороны РФ не озвучиваются конкретные планы на этот счёт. Вместе с тем, активно развивается система контрактной службы, укрепляются резервные силы и оказывается социальная поддержка действующим участникам СВО. Однако ситуация может измениться в любой момент под влиянием времени и обстоятельств», – рассуждает Чугай.

Ранее Александр Чугай заявлял, когда в России возможна демобилизация.