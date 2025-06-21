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общество

В Новосибирске озвучены строжайшие запреты в день солнцестояния 21 июня

Фото: freepik

Новосибирцам напомнили, что 21 июня 2025 года произойдет летнее солнцестояние, знаменующее самый длинный день в году.

В славянской культуре этому дню придавали особое сакральное значение, связывая с ним важные обряды и веру в особую энергетику мыслей и слов.

Согласно народным поверьям, в день солнцестояния крайне нежелательно оставаться в одиночестве — это может привлечь неудачи на весь следующий год. Традиции также предостерегают от ношения темной одежды, усиливающей тревожность, и рекомендуют избегать конфликтов, поскольку негативные эмоции в этот день особенно сильно влияют на будущее.

Для тех, кто случайно нарушил запреты, существует обряд очищения: нужно умыться родниковой водой, признать ошибку, зажечь свечу и дать ей полностью сгореть. Эти древние обычаи сохраняют свою актуальность и сегодня, напоминая о мудрости предков.

Ранее россиян предупреждали о магнитной буре.

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Кристина Уколова
Журналист

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