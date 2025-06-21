В Новосибирске паблик «АСТ-54» подвергся блокировке

Сообщество АСТ-54, насчитывающее миллион подписчиков, вновь заблокировано администрацией «ВКонтакте».

Причиной на этот раз стала публикация, посвященная безопасности дорожного движения, и блокировка продлится три дня. Подобные санкции со стороны соцсети в отношении популярных сообществ происходят не впервые, что фактически вынуждает их покидать платформу.

Разногласия между АСТ-54 и «ВКонтакте» начались с неожиданных претензий от юристов автоэксперта Максима Шелкова, чьи материалы паблик использовал на протяжении многих лет. Как выяснилось, автор решил удалить свои материалы со всех платформ, за исключением YouTube.

Ситуация достигла абсурда, когда паблик получил предупреждение за «жестокое обращение с животными» из-за поста о безопасности на дорогах, который был направлен на защиту водителей, пешеходов и самих животных. Попытки установить связь с техподдержкой «ВКонтакте» оказались безуспешными. Создатели паблика, работающие на платформе уже 15 лет, не получили ни адекватных каналов связи, ни минимального уважения к своей работе.

Основатель АСТ-54, посвятивший соцсети значительную часть своей жизни, заявляет: «Я полностью поддерживаю идею о необходимости создания собственных платформ в стране. Я и вся моя команда готовы работать на них».

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