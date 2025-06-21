В Новосибирске подтвердили возвращение пятерых военнопленных в рамках обмена между Россией и Украиной

Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Новосибирской области Елена Зерняева.

В рамках Стамбульских договоренностей, благодаря слаженной работе Минобороны России, Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой и других заинтересованных ведомств, состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной.

«Среди возвращенных на Родину — пятеро наших земляков. Мы рады и счастливы вместе с ними, их семьями и всеми жителями Новосибирской области», — подчеркнула Елена Зерняева.

Аппарат Уполномоченного по правам человека в Новосибирской области совместно с федеральным омбудсменом и региональным Комитетом семей воинов Отечества прилагает все усилия для поиска и возвращения наших ребят, а также поддержки их семей. Все обращения находятся на личном контроле Уполномоченного.