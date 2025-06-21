В Новосибирске продают книгу с автографами группы Scorpions

В Новосибирске на площадке объявлений Авито появилось в продаже уникальное издание — книга Рудольфа Шенкера "Rock Your Life" с автографами легендарных участников группы Scorpions.

Коллекционный экземпляр содержит подписи вокалиста Клауса Майне, гитаристов Рудольфа Шенкера и Матиаса Ябса, а также бас-гитариста Павла Мочиводы.

Автографы были получены 18 мая 2011 года в новосибирском ТЦ «Аура» (Военная, 5) накануне концерта группы. Продавец подчеркивает, что это единственный в России экземпляр с автографами музыкантов, а возможность получить новые подписи маловероятна из-за отсутствия гастролей Scorpions.

Книга представляет особую ценность для коллекционеров и поклонников группы, так как содержит подписи ключевых участников легендарного коллектива. Отсутствует только автограф барабанщика.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске продается монета 188 года времен Марка Аврелия за 15 млн рублей.