В Новосибирске Роспотребнадзор призвал дачников сделать прививку от столбняка

Новосибирское управление Роспотребнадзора обратилось к дачникам региона с настоятельной рекомендацией сделать прививку против столбняка. Ведомство напомнило о важности защиты от этой опасной инфекции, которая может развиться даже при незначительных повреждениях кожи, таких как царапины, занозы или порезы, полученные при работе в саду или огороде. Информация об этом была опубликована на сайте организации 20 июня.

Столбняк – серьезное заболевание, представляющее угрозу для жизни, даже при условии своевременного медицинского вмешательства. Возбудителем является бактерия Clostridium tetani, чьи споры могут сохраняться в почве на протяжении десятилетий. Заражение происходит через поврежденные участки кожи или слизистые оболочки: раны, проколы, ожоги, обморожения или укусы животных.

Инкубационный период может варьироваться от нескольких часов до месяца, но чаще всего симптомы проявляются в течение 6-14 дней. К ним относятся: спазмы в челюстных мышцах, затрудняющие открывание рта, болезненные судороги в мышцах, проблемы с глотанием, общие судороги, головная боль, жар и повышенное потоотделение, нарушения сердечного ритма и колебания артериального давления.

Наиболее подвержены риску заражения люди, занятые в сельскохозяйственной отрасли, животноводстве, а также дети.

Для предотвращения столбняка важно не только избегать травм, но и вовремя проходить вакцинацию. Согласно установленному графику, дети получают прививки в составе комплексных вакцин шесть раз. Взрослым необходима ревакцинация каждые 10 лет. При получении травмы экстренная профилактика проводится с учетом предыдущих прививок и характера повреждения. Следует помнить, что экстренную иммунизацию рекомендуется проводить в течение 20 дней после получения травмы.

Бесплатная вакцинация от столбняка доступна в любой государственной поликлинике Новосибирской области. Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют всем дачникам и тем, кто работает с землей, проверить свой прививочный статус и, при необходимости, обновить защиту от этого опасного заболевания.

Ранее Роспотребнадзор заявлял об опасности клещевого энцефалита.