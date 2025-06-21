В Новосибирске совершил промежуточную посадку новейший «Суперджет»

Представители «Ростеха» объявили о первом перелете импортозамещенного самолета в ночь на 21 июня.

Авиалайнер вылетел из Комсомольска-на-Амуре и, преодолев значительное расстояние, прибыл на аэродром «Жуковское» в Московской области.

Как сообщили в пресс-службе «Ростеха», воздушное судно преодолело около 6 тысяч километров, сделав кратковременные остановки в Иркутске и Новосибирске. Все системы работали штатно. Общая продолжительность полета составила приблизительно 9 часов.

Первый «Суперджет», собранный из отечественных комплектующих, впервые поднялся в воздух 23 апреля. На нем установлены двигатели «ПД-8», разработанные в России, а также модернизирован планер. Инженеры заменили импортные основные и вспомогательные силовые установки, авионику, шасси, системы управления и электропитания, системы кондиционирования и пожаротушения, и многое другое. Этот борт стал третьим опытным образцом и получил имя в честь ведущего конструктора Юрия Ивашечкина.

Если вы стали очевидцем ЧП, или обладаете значимой информацией, сообщите об этом в редакцию Сиб.фм: 8 (951) 377-76-35 (WhatsApp).