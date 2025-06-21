В новосибирских водоемах проверили рыбу на тяжелые металлы и паразитов

Новосибирский филиал ВНИРО провел исследование качества рыбы, вылавливаемой в местных водоемах. Специалисты оценили содержание тяжелых металлов и степень зараженности паразитами в промысловых видах рыб. По данным учреждения, превышений допустимых норм не обнаружено.

В регионе зарегистрировано 22 вида рыб, пригодных для промысла, из которых активно добывают 15. Основные виды, вылавливаемые в озерах — карась и окунь, а в Новосибирском водохранилище — лещ. Руководитель новосибирского филиала ВНИРО Александр Абрамов отметил, что ветеринарные службы строго контролируют качество рыбы, а ученые регулярно мониторят содержание в ней опасных веществ и паразитов. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Эксперты отмечают, что речная рыба в Новосибирской области — недооцененный природный ресурс. В среднем ежегодно вылавливается около 12 тысяч тонн, хотя потенциал водоемов позволяет добывать до 17 тысяч тонн. Разница объясняется недостаточным спросом на речную рыбу, что связано с распространенным среди населения мифом о высокой зараженности паразитами.

Специалисты ВНИРО призывают активнее информировать жителей региона о пользе рыбы в рационе и опровергать ложные представления о ее безопасности.