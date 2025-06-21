В Новосибирской области создадут центр по разработке беспилотников: инвестиции превысят 10 млрд рублей

Власти Новосибирской области планируют реализовать масштабный проект по созданию научно-производственного центра, специализирующегося на разработке и внедрении беспилотных авиационных систем

Как стало известно в ходе Петербургского международного экономического форума, общий объём инвестиций в проект превысит 10 миллиардов рублей. На начальном этапе строительства предполагается направить около 1 миллиарда рублей.

Инициативу презентовал губернатор Андрей Травников, отметивший, что регион уже занимает ведущие позиции в сфере беспилотной авиации. Он подчеркнул, что высокий уровень научных и производственных компетенций в Новосибирской области делает её естественным выбором для размещения такого центра.

В числе рассматриваемых площадок для будущего комплекса – аэродром в Бердске, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский НИИ авиации имени С. А. Чаплыгина, а также технопарк Академгородка. По словам губернатора, выбор локации будет определяться исходя из логистических и технологических возможностей.

Ранее в региональном министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства уточнили, что финансирование проекта рассчитано до 2030 года. Большая часть средств будет поступать из внебюджетных источников, что, по словам представителей ведомства, свидетельствует об интересе частного сектора к развитию технологий в области беспилотных систем.