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общество

В Новосибирской области за сутки зарегистрировали 20 пожаров с двумя смертельными случаями

Фото: Сиб.фм

В Новосибирской области за последние сутки произошло 20 пожаров, сообщили в региональном управлении МЧС. В большинстве возгораний горели мусор и сухая трава — таких случаев было 11. При этом на водоемах происшествий не зафиксировано, а спасатели также ликвидировали последствия четырёх ДТП.

В результате двух пожаров погибли женщины. В городе Барабинске загорелся частный жилой дом, где к приезду пожарных огонь охватил крышу и стену, а внутри наблюдалось сильное задымление. Спасатели обнаружили тело 66-летней женщины. Площадь возгорания составила около 42 квадратных метров.

Еще один инцидент произошёл в селе Сергеевка Кыштовского района. Там на пожаре, связанного с тлением дивана, огонь уже потух к моменту прибытия спасателей, однако внутри дома была обнаружена погибшая 61-летняя женщина.

Специалисты МЧС напоминают жителям о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности: регулярно проверять электропроводку, не перегружать электросеть, избегать использования неисправных печей и электроприборов, быть осторожными при огневых работах, не курить в постели и не оставлять детей без присмотра.

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Дамир Трубников

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