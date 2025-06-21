В Новосибирской области зафиксировали рекордную июньскую жару

В Новосибирской области установлены новые температурные рекорды в условиях аномальной жары, которая продолжалась с 17 по 19 июня. По информации Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), в отдельные дни температура воздуха поднималась до +30...+35 градусов.

Наиболее высокие показатели были зафиксированы 19 июня. В Сузуне температура достигла +35,2 градусов, что превысило предыдущий рекорд, установленный в 1996 году (+33,6 градуса). В Новосибирске на метеостанциях Учебная и Обская впервые отмечались температуры в диапазоне +32...+34 градуса, побившие рекорды 2017 года.

В ведомстве также предупредили, что в ближайшие выходные и в начале следующей недели регион окажется под влиянием обширной циклонической депрессии с фронтальными разделами. Ожидаются грозовые дожди, местами сильные, с градом и порывами ветра до 22 метров в секунду.

Прогнозируется постепенное понижение температуры — к середине рабочей недели среднесуточные показатели придут в норму. Уже в субботу дневная температура в регионе опустится до +20...+27 градусов, в Новосибирске ожидается +22...+24 градуса. В воскресенье, 22 июня, после окончания дождей и уменьшения облачности температура повысится до +24...+29 градусов, в областном центре — до +27...+29.

Специалисты Гидрометцентра прогнозируют, что в третьей декаде июня среднедекадная температура воздуха составит +18...+22 градуса, что соответствует норме или превышает её на 1–2 градуса. Ночные температуры ожидаются в пределах +12...+18 градусов, дневные — +22...+29 градусов, однако к середине декады воздух станет прохладнее. Также ожидается много кратковременных дождей и гроз с ливнями.