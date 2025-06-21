Вандалы разгромили парк «Арена» в Новосибирске

Неизвестные вандалы нанесли значительный ущерб недавно благоустроенной территории.

В результате происшествия были разрушены элементы двух волейбольных площадок — вандалы сломали стойки для сеток. Кроме того, были повреждены информационные таблички у берега и конструкции на детской площадке.

В администрации парка произошедшее назвали варварством и подчеркнули, что речь идёт не просто о хулиганстве, а о прямом посягательстве на общественное пространство, созданное для комфортного отдыха горожан. Руководство подчеркнуло, что восстановление инфраструктуры займёт время, но все разрушенные объекты будут приведены в порядок. Также была высказана надежда на оперативное установление и наказание виновных.

Жителей города в очередной раз призвали бережно относиться к общественным пространствам и помнить об их ценности для будущих поколений.

Ранее министр жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области Денис Архипов отмечал, что парк «Арена» может стать полноценной альтернативой Михайловской набережной. По его словам, проект ориентирован на спокойный отдых и культурное развитие горожан.

На создание парка было выделено 690 миллионов рублей из областного бюджета. Работы велись в рамках программы «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в течение 2021–2022 годов.