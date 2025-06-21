Вассерман рассказал, чем опасна война Израиля и Ирана для России

Конфликт между Ираном и Израилем продолжает набирать обороты, и, по мнению депутата Госдумы Анатолия Вассермана, его последствия коснутся всех.

"В краткосрочной перспективе Россия получит определенную выгоду от роста цен на нефть", — отметил Вассерман. "Также возможно увеличение доходов от продажи оружия, учитывая, что западное оружие в этом конфликте показывает себя хуже иранского, в котором прослеживаются российские конструкторские решения. Однако этот выигрыш, скорее всего, будет ограниченным".

Вассерман также подчеркнул, что ирано-израильский конфликт неизбежно приведет к негативным последствиям для всего мира.

"Вероятно, мы увидим рост уровня терроризма во всем мире", — считает Вассерман. "Любая война приводит к появлению большого количества людей, умеющих воевать, но не желающих работать. В конфликтах с участием исламского мира этот процесс происходит особенно быстро. Вероятно, что в ближайшем будущем "пушечное мясо" для террористических организаций станет более доступным".

Вассерман воздержался от прогнозов относительно продолжительности конфликта, отметив, что это зависит от множества факторов.

"Сейчас обе страны используют имеющиеся запасы вооружения", — пояснил Вассерман. "Иран в основном полагается на собственное производство, а Израиль – на запасы, поставленные из Западной Европы и Северной Америки. Трудно сказать, что произойдет быстрее: возобновление поставок в Израиль, которому угрожают обстрелы судов, или наращивание производства оружия в Иране. Более того, есть опасения, что Нетаньяху, развязывая этот кризис, не просчитал все последствия, а преследовал цель укрепить свою власть внутри страны."

Ранее Сиб.фм писал о причинах войны между Израилем и Ираном.