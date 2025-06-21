Владимир Путин, глава Российской Федерации, принял участие в пленарном заседании XXVIII Петербургского международного экономического форума. В ходе почти четырехчасовой сессии он обсудил широкий спектр вопросов, включая экономическое развитие страны, технологические инновации, конфликт с Украиной и ситуацию на Ближнем Востоке. Подробности в материале Сиб.фм.

Современное состояние российской экономики

По словам президента, вопреки сложной международной обстановке, ВВП России в последние два года демонстрировал рост более чем на 4% в год, превышая среднемировые показатели.

Доля сырьевого сектора перестала быть определяющим фактором экономического роста. Путин подчеркнул, что рост ВВП не ограничивается только оборонно-промышленным комплексом. За последние два года положительная динамика наблюдалась в сельском хозяйстве, промышленности, строительстве, логистике, сфере услуг, финансах и IT.

Представление о российской экономике как о преимущественно сырьевой и зависимой от экспорта углеводородов устарело и не соответствует действительности. Владимир Путин.

Россия заняла четвертое место в мире по объему валового внутреннего продукта и первое место в Европе. Президент уточнил, что речь идет об общем объеме экономики, а не о показателе на душу населения, что также является значительным достижением.

Рекордно низкий уровень бедности

Обеспечение перехода экономики к сбалансированному росту, характеризующемуся умеренной инфляцией и низкой безработицей, было названо Путиным важнейшей задачей на 2025 год. Годовая инфляция в России снизилась до 9,6%, и ее таргетирование продолжается.

«Речь идет о переходе к экономике с высокими заработными платами, основанной не на дефиците рабочей силы, а на повышении качества рабочих мест и производительности труда», — заявил глава государства.

С октября 2024 года уровень безработицы в стране стабилизировался на рекордно низком уровне в 2,3%. Россия также вошла в число лидеров по показателю молодежной безработицы. Значительные успехи были достигнуты в увеличении доходов наименее обеспеченных граждан.

Президент отметил, что общий уровень заработной платы в России остается недостаточным и требует улучшения. Для этого необходимо повышать квалификацию и переобучать сотрудников, предоставляя им возможности для профессионального роста.

Также необходимо инвестировать в новое оборудование, автоматизацию и роботизацию производства, что потребует привлечения компетентных и высокооплачиваемых специалистов.

Улучшение инвестиционного климата

Вторая часть выступления Путина была посвящена существенному снижению издержек бизнеса во всех сферах, от строительства и обеспечения коммуникациями новых проектов до текущей операционной деятельности.

Президент напомнил о поставленной задаче: к 2030 году объем инвестиций в основной капитал в России должен увеличиться не менее чем на 60% по сравнению с 2020 годом.

Для достижения этой цели правительство запустило систему поддержки инвестиций в регионах, обеспечивающую комплексное сопровождение инвесторов.

Технологическое развитие страны

Третьим направлением структурных изменений стало повышение технологичности российской экономики. По словам Путина, к 2030 году общие затраты государства и бизнеса на исследования и разработки в России должны вырасти не менее чем до 2% ВВП.

В настоящее время уровень коммерциализации научных и университетских разработок остается низким, и только 1 из 100 изобретений находит практическое применение. Необходимо активизировать взаимодействие между образовательными учреждениями, научными институтами и бизнесом.

Первые результаты в этом направлении уже достигнуты в рамках программы «Университет предпринимателей», которая привлекла более 270 миллионов рублей внебюджетных средств.

Президент отметил наличие у России собственных успешных электронных платформ, не зависящих от глобальных, как значительное достижение. В планах — перевод всего транспортного контура России в цифровой формат, создание Национальной цифровой транспортно-логистической платформы, что потребует опыта в создании и использовании цифровых национальных валют.

Изменения в сфере обороны и безопасности

Путин затронул тему кардинальных изменений в оборонно-промышленном комплексе, которые позволят структурно обновить экономику и укрепить суверенитет страны.

В этом направлении необходимо придерживаться нескольких принципов. Первым президент назвал технологичность на всех этапах, от разработки до логистики. Там, где это возможно, необходимо обеспечить сопряжение ОПК с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения.

Не менее важны скорость и гибкость изменений, а также экономическая эффективность решения задач в сфере обороны и обеспечения безопасности. Примером здесь является внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта.

«Наш оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп. Предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники», — отметил российский лидер.

Что Путин говорил об Украине

В завершение выступления Путин ответил на вопросы, основным из которых стала специальная военная операция. По словам главы государства, Россия не стремится к капитуляции Украины, а ставит перед собой иные цели: признание сложившихся реалий.

Российский лидер отметил, что у Москвы нет подтверждений планов Киева по сбросу «грязной бомбы» на российские территории, но предостерег Украину от подобных действий.

Во-первых, это было бы колоссальной ошибкой со стороны тех, кого мы называем неонацистами на территории сегодняшней Украины. Возможно, это была бы их последняя ошибка. Владимир Путин.

Президент добавил, что в случае подобного развития событий ответ станет катастрофическим для Украины, но выразил надежду, что этого не произойдет.

Украина уже столкнулась с катастрофическими последствиями своих действий: именно так Путин охарактеризовал потери украинской стороны в Курской области.

Российская армия продолжает наступление, в то время как киевский режим теряет боеспособность. Сегодня ВСУ укомплектованы только на 47%.

По словам президента, глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от восьми до 12 километров. Россия не ставит цели взять Сумы под контроль, но не исключает такого развития событий.

«Это не поговорка, не притча, а старинное правило: там, где ступает нога русского солдата», — то наше.

Отвечая на вопрос о том, куда может дойти российская армия, президент отметил, что не разделяет народы России и Украины.

«Я много раз говорил, что считаю русский и украинский народ одним народом. В этом смысле вся Украина наша. Но мы исходим из реалий. Безусловно, есть люди, немало, в соседней стране, которые стремятся к обеспечению своего суверенитета, независимости. Ну, и дай Бог им здоровья», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия никогда не подвергала сомнению право Украины на независимость.

Путин — о конфликте Ирана и Израиля

Российский президент подчеркнул, что украинский кризис и конфликт между Ираном и Израилем несопоставимы из-за принципиальных различий. Он назвал провокаторами тех, кто считает Россию ненадежным союзником Ирана.

Те, кто распространяет нарративы о ненадежности России как союзника, — провокаторы. Они провоцируют ситуацию. Владимир Путин.

Он также прокомментировал угрозы мирового сообщества в адрес верховного лидера Ирана Али Хаменеи, выразив надежду, что они останутся только на уровне риторики.

Президент подчеркнул, что Россия всегда выступала за обеспечение безопасности каждой страны без ущерба для безопасности других, и угрозы ядерным объектам в Иране вызывают беспокойство.

«Это требует нашего не только внимательного отношения к происходящим событиям, но и поиска развязок, решений, желательно мирными средствами по всем направлениям», — сказал Путин.

Помимо провокаций, противники России постоянно ищут способы нанести стране экономический ущерб, но в итоге страдают сами, подчеркнул глава государства.

«Наши недруги, недоброжелатели постоянно изыскивают способы нанесения нам экономического ущерба и прежде всего сами от этого страдают», — отметил президент.

На заявления о «гибели» экономики Путин ответил цитатой писателя Марка Твена, подчеркнув, что, несмотря на внешнее давление и санкции, прогнозы о кризисе в стране не оправдались.