Выручка новосибирских компаний выросла почти на 10%: лидируют банки, автодилеры и авиаперевозчики

В Новосибирской области за прошлый год совокупная выручка юридических лиц достигла 5,84 трлн рублей — это на 9,8% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит аналитический сервис «Контур.Фокус». Средняя выручка на одну организацию также продемонстрировала рост и составила 104,08 млн рублей, увеличившись на 12,95%.

Аналитики отмечают, что наибольшие обороты зафиксированы в оптовой торговле, финансовом секторе, у автодилеров и ритейлеров. Особенно заметный прирост показали финансовые учреждения, чья совокупная выручка увеличилась более чем на 87% за год. Строительные компании, несмотря на сложную конъюнктуру, также показали рост — около 10%. Об этом пишет РБК-Новосибирск.

Эксперты объясняют рост в банках высокой ключевой ставкой и мерами господдержки. Активно растут почтово-курьерские услуги и обрабатывающая промышленность, включая гособоронзаказ. Авиаотрасль также увеличила выручку благодаря росту пассажиропотока, хотя её вклад в экономику региона пока скромен.

Аналитики отмечают, что Новосибирск сохраняет статус важнейшего транспортного и делового центра Сибири, что обеспечивает высокие показатели в ряде отраслей.