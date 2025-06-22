Демобилизация 2025 года: что стоит за обещанной ротацией и когда ждать возвращения мобилизованных

Тема возвращения мобилизованных граждан вновь оказалась в центре внимания после заседания Совета по культуре, где президент впервые публично упомянул возможную замену действующих военнослужащих.

Однако вместо ожидаемого термина «демобилизация» прозвучало слово «ротация», что вызвало множество вопросов и неопределённость среди семей военнослужащих.

Ротация, в отличие от демобилизации, предполагает временную замену бойцов для отдыха и восстановления, без увольнения с военной службы. Демобилизация же означает окончательное завершение службы и возвращение домой. Как отмечает Минобороны, массовое увольнение возможно только после официального завершения частичной мобилизации, о котором пока не объявлено.

Известно, что на апрель 2025 года численность мобилизованных превышает 150 тысяч человек. Укомплектованность войск составляет 85% от запланированного. Окончательные решения сдерживают несколько факторов: неопределённость с потерями и боеспособностью, оперативная обстановка, политическая стратегия и юридические ограничения.

Термин «ротация» может стать первым шагом к постепенному возвращению мобилизованных, однако окончательные сроки зависят от военной обстановки, наличия контрактников и политических решений.

Семьям остаётся следить за ситуацией и готовиться к возможным изменениям.