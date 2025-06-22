Две женщины погибли в пожарах в Новосибирской области за сутки

За прошедшие сутки в Новосибирской области произошло 20 пожаров, 11 из которых связаны с возгоранием мусора и сухой травы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в результате пожаров погибли две женщины. В Барабинске при пожаре в частном доме погибла 66-летняя местная жительница, а в Кыштовском районе, в селе Сергеевка, после возгорания мебели в доме обнаружено тело 61-летней женщины.

Также спасатели выезжали на ликвидацию последствий четырёх ДТП. Инцидентов на водоёмах зафиксировано не было.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске пенсионеры чудом выжили после столкновения с баржей