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22 июня, 12:54
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проиcшествия

Две женщины погибли в пожарах в Новосибирской области за сутки

Фото: Сиб.фм

За прошедшие сутки в Новосибирской области произошло 20 пожаров, 11 из которых связаны с возгоранием мусора и сухой травы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области, в результате пожаров погибли две женщины. В Барабинске при пожаре в частном доме погибла 66-летняя местная жительница, а в Кыштовском районе, в селе Сергеевка, после возгорания мебели в доме обнаружено тело 61-летней женщины.

Также спасатели выезжали на ликвидацию последствий четырёх ДТП. Инцидентов на водоёмах зафиксировано не было.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирске пенсионеры чудом выжили после столкновения с баржей

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Валерия Митрохина
Журналист

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