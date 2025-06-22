Госархив опубликовал страшные кадры новосибирцев на войне

В честь Дня памяти и скорби 22 июня публикуем фото сибиряков на фронте.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая завершилась 9 мая 1945 года. В эти годы погибли 180 000 новосибирцев на фронте.

Сиб.фм публикует кадры с фронта, которые обнародовал Госархив.

Ленинградский фронт. Саперы взвода старшины-орденоносца И. Юдова делают проходы в заграждениях белофинов, 1943 год.





Сибирские части идут к передовой в 1942 году.

Санитарка 22-го Гвардейского стрелкового полка Мария Павленко оказывает помощь раненому на высоте 233.3 (район Гнездилово). 1943 год.

Дом, разрушенный артиллерией Советской армии. Деревня Струйская Раевского района. 1942 год.

Ранее Сиб.фм публиковал засекреченные кадры новосибирцев в годы ВОВ.