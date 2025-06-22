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общество

Госархив опубликовал страшные кадры новосибирцев на войне

Фото: Госархив Новосибирской области

В честь Дня памяти и скорби 22 июня публикуем фото сибиряков на фронте.

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война, которая завершилась 9 мая 1945 года. В эти годы погибли 180 000 новосибирцев на фронте.

Сиб.фм публикует кадры с фронта, которые обнародовал Госархив.

Фото Госархив опубликовал страшные кадры новосибирцев на войне 2

Ленинградский фронт. Саперы взвода старшины-орденоносца И. Юдова делают проходы в заграждениях белофинов, 1943 год.

Фото Госархив опубликовал страшные кадры новосибирцев на войне 3

Сибирские части идут к передовой в 1942 году.

Фото Госархив опубликовал страшные кадры новосибирцев на войне 4

Санитарка 22-го Гвардейского стрелкового полка Мария Павленко оказывает помощь раненому на высоте 233.3 (район Гнездилово). 1943 год.

Фото Госархив опубликовал страшные кадры новосибирцев на войне 5

Дом, разрушенный артиллерией Советской армии. Деревня Струйская Раевского района. 1942 год.

Ранее Сиб.фм публиковал засекреченные кадры новосибирцев в годы ВОВ.

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Александр Борисов
журналист

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