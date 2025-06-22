Иван Купала-2025: традиции и праздничные мероприятия

7 июля отмечается Иван Купала — один из древнейших славянских праздников, связанный с летним солнцестоянием и природными обрядами.

В этот день проходят массовые гуляния с купальскими кострами, народными играми, песнями и танцами. Главный ритуал — прыжки через огонь, которые символизируют очищение и привлечение удачи.

Особое место занимает запуск венков на воду — знак любви и счастья.

Праздник сопровождается яркими фестивалями, ярмарками народных ремёсел и традиционной кухней. Иван Купала — время единения с природой, волшебства и надежд на благополучие.

В 2025 году Иван Купала вновь подарит атмосферу веселья и таинства всем, кто отмечает этот уникальный праздник.