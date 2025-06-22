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общество

Минстрой предложил повысить норматив стоимости жилья в Новосибирской области

Фото: Сиб.фм

Изменения, согласно проекту ведомства, вступят в силу уже в третьем квартале 2025 года.

Согласно данным, опубликованным на федеральном портале проектов нормативных актов, планируется увеличение норматива на 3 460 рублей — с нынешних 114 189 до 117 649 рублей за квадратный метр.

В пояснительных материалах к проекту приказа уточняется, что эти значения применяются при расчете социальных выплат и льгот на приобретение жилья, а также в программах расселения аварийного фонда.

Среди регионов Сибирского федерального округа самый высокий норматив установят в Республике Алтай — 156 797 рублей за квадратный метр, тогда как в Кемеровской области он останется минимальным — 102 791 рубль.

При этом реальная рыночная ситуация в Новосибирске демонстрирует иную динамику. По данным сервиса «Мир квартир», в мае средняя цена «квадрата» в новостройках города составила 162 929 рублей, что на 0,1% выше апрельского показателя. Однако общая стоимость квартир снизилась на 0,3% из-за уменьшения их площади.

«Рынок уже два месяца находится в стагнации, и теперь явно смещается в сторону более доступного жилья эконом-класса», — отмечает независимый аналитик Сергей Николаев.

Ранее Сиб.фм рассказывал о сложностях в оформлении сельской ипотеки.

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Александр Борисов
журналист

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