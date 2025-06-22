Мятеж ЧВК «Вагнер» 23 июня: хронология «смутных дней», громкое заявление Суровикина и претензии Пригожина к Шойгу

23 июня 2023 года Евгений Пригожин глава ЧВК «Вагнер», чьи разногласия с Министерством обороны были широко известны, объявил о начале «марша справедливости» в направлении Москвы. Власти РФ квалифицировали его действия как попытку поднять вооруженный бунт. Спустя 24 часа колонны «вагнеровцев» прекратили движение, находясь в нескольких сотнях километров от российской столицы. Ровно через два месяца Пригожин трагически погиб в результате крушения самолета. Сиб.фм публикует хронологию «смутных дней».

Предыстория мятежа

С начала спецоперации на Украине Пригожин неоднократно выступал с резкой критикой в адрес высшего военного руководства страны. Он жаловался на недостаточное обеспечение боеприпасами, выражал недовольство отступлением российских войск из Харьковской и Херсонской областей осенью 2022 года, а также подчеркивал исключительную роль «вагнеровцев» в захвате Соледара и Бахмута (Артемовска).

В мае 2023 года в социальных сетях и средствах массовой информации широко разошлось эмоциональное видеообращение Пригожина к бывшему министру обороны Сергею Шойгу и начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову, в котором он требовал немедленно предоставить «вагнеровцам» необходимые боеприпасы. В своей речи, произнесенной над телами погибших бойцов, Пригожин не стеснялся в выражениях, используя нецензурную лексику и оскорбления в адрес военачальников.

В начале июня Пригожин объявил о выводе бойцов «Вагнера» из Бахмута и обвинил Министерство обороны в минировании путей отхода из города. Пресс-служба Пригожина также распространила информацию о том, что в середине мая «вагнеровцы» якобы подверглись обстрелу со стороны позиций, занимаемых Министерством обороны.

Вскоре после этих событий Шойгу издал указ, согласно которому все добровольческие отряды должны были подписать контракты с Министерством обороны. В ответ на это Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» не намерена подписывать какие-либо соглашения с Шойгу, но подчеркнул, что компания «полностью подчиняется интересам Российской Федерации и верховному главнокомандующему», а также выполняет задачи, поставленные генералом армии Сергеем Суровикиным, который на тот момент занимал должность заместителя командующего Объединенной группировкой войск.

В середине июня Пригожин заявил, что предпринял попытку передать в Министерство обороны письмо с неким контрактом, однако его отказались принять. Телеграм-каналы опубликовали видеозапись, на которой видно, как перед Пригожиным закрывают окно в приемной корреспонденции. Содержание предложенного контракта Пригожин не раскрыл. Ровно через неделю его конфликт с Министерством обороны достиг критической точки.

Уже после событий мятежа глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что Пригожин отказался подписывать контракт с Министерством обороны. После этого бизнесмену было объявлено, что ЧВК «Вагнер» больше не сможет принимать участие в спецоперации, поскольку финансирование компании будет прекращено. По словам депутата, именно это обстоятельство стало одной из причин, побудивших Пригожина к организации мятежа. Сам Пригожин после мятежа подтвердил, что бойцы отказались подписать контракт.

Смутные дни

23 июня

10:50

Пресс-служба Пригожина опубликовала «первую часть большого интервью», которое фактически представляло собой тридцатиминутный монолог бизнесмена о причинах начала спецоперации на Украине. Пригожин вновь обрушился с критикой на Министерство обороны, обвинив ведомство в попытке «обмануть общественность и президента» Владимира Путина.

В течение последующих нескольких часов пресс-служба Пригожина продолжала публиковать его ответы на запросы средств массовой информации.

17:10

Пригожин заявил, что направил в Следственный комитет заявления на Шойгу и Герасимова, обвинив их в «геноциде русского народа». Копии этих документов, датированные 1 июня 2023 года, были опубликованы в телеграм-канале «Оркестр Вагнера», связанном с бизнесменом.

17:35

Анонимный телеграм-канал «Московская прачечная» сообщил о якобы разрабатываемом «плане задержания» бойцов ЧВК «Вагнер» в связи с их отказом подписать контракт с Министерством обороны. Канал утверждал, что для этой цели в Ростов-на-Дону прибыл министр обороны Шойгу. Официального подтверждения этой информации не поступало.

21:09

Пригожин заявил о нанесении ракетных ударов по тыловым лагерям ЧВК, в результате которых «погибло огромное количество бойцов». В связанных с бизнесменом пабликах начали распространяться видеозаписи, демонстрирующие «последствия» обстрела. На видео были видны разрушения в предполагаемом лагере «вагнеровцев», однако отсутствовали какие-либо свидетельства жертв или воронок от взрывов.

После этого пресс-служба Пригожина начала публиковать его голосовые сообщения с небольшими интервалами.

21:25

Совет командиров ЧВК «Вагнер» принял решение о том, что «зло должно быть остановлено», заявил Пригожин. В этом аудиосообщении прямо не говорилось о «походе на Москву», однако звучали угрозы «разобраться с теми, кто уничтожает русских солдат», а также призывы не оказывать сопротивления и не выходить на улицу «по маршруту нашего следования».

21:48

Министерство обороны назвало «информационной провокацией» все сообщения и видеозаписи, распространяемые от имени Пригожина, об ударе по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер».

21:49 – 22:15

Пригожин выдвинул новые обвинения в адрес Шойгу, которые перекликались с сообщением «Московской прачечной». По словам основателя военной компании, глава Министерства обороны «специально прибыл в Ростов, чтобы провести операцию по уничтожению ЧВК Вагнера». «Нас 25 тысяч, и мы идем разбираться, почему в стране творится беспредел», — заявил он.

22:29

Пригожин назвал происходящие события «маршем справедливости».

22:47

ФСБ возбудила уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Поскольку такой квалификации в Уголовном кодексе не предусмотрено, позднее Генпрокуратура уточнила, что дело возбуждено по статье об организации вооруженного мятежа (279 УК).

24 июня

00:18

Журналист ВГТРК, Андрей Руденко, обнародовал видеообращения генералов Сергея Суровикина и Владимира Алексеева (занимающего пост первого заместителя начальника ГРУ Генштаба) к личному составу и командованию ЧВК «Вагнер». Суровикин обратился с просьбой «прекратить движение колонн, вернуть их в места постоянной дислокации и районы сбора». Алексеев квалифицировал действия Пригожина и его сторонников как попытку государственного переворота, подчеркнув, что «подобный инцидент мог быть спровоцирован только врагами Российской Федерации».

00:37

ФСБ призвала бойцов «Вагнера» игнорировать «преступные и предательские» приказы Пригожина и принять меры для его задержания.

03:46

Губернатор Ростовской области, Василий Голубев, рекомендовал жителям оставаться дома без необходимости и воздержаться от поездок в центр города.

05:13

Пригожин сообщил о еще одном сбитом вертолете и заявил о готовности «уничтожать все, что находится вокруг».

07:24

Телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал видеозапись беседы между Пригожиным, заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и генералом Алексеевым в штабе Южного военного округа, расположенном в Ростове-на-Дону. Пригожин информирует Евкурова о третьем сбитом вертолете и угрожает «сбивать все, если будете их отправлять».

«Мы требуем начальника Генштаба и Шойгу. Пока их не будет, мы остаемся здесь, блокируем Ростов и направляемся в Москву», — заявил лидер ЧВК, озвучивая свои требования.

Согласно информации, предоставленной телеграм-каналами «Рыбарь» и Fighterbomber, в ходе мятежа «вагнеровцы» уничтожили семь воздушных судов. Президент России в своем обращении к силовым структурам после мятежа подтвердил факт гибели пилотов, однако не уточнил их количество. Военный корреспондент Первого канала, Ирина Куксенкова, сообщила о том, что Пригожин согласился выплатить семьям погибших компенсацию в размере 50 миллионов рублей.

07:30

Первое видеообращение Пригожина с момента начала мятежа. По его утверждению, группа «Вагнера» установила контроль над всеми военными объектами в Ростове-на-Дону, включая аэродром.

07:50

В Санкт-Петербурге к объектам, имеющим отношение к Пригожину, таким как «ЧВК Вагнер Центр», гостиница и ресторан на Васильевском острове, прибывают сотрудники силовых структур.

09:00

В Москве, Московской и Воронежской областях введен режим контртеррористической операции (КТО). В Липецкой, Тульской, Тверской и Калининградской областях были отменены все массовые мероприятия.

09:04

Министерство обороны обратилось к бойцам ЧВК «Вагнер», заявив, что они были «обманом вовлечены в преступную авантюру Пригожина и участие в вооруженном мятеже». Ведомство призвало их «проявить благоразумие» и гарантировало безопасность тем, кто решит вернуться в места постоянной дислокации.

10:00

Президент Российской Федерации, Владимир Путин, обратился к гражданам страны. Он охарактеризовал действия «вагнеровцев» как предательство, преступную авантюру, удар в спину стране и ее народу, проведя параллель с событиями 1917 года. «Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, предали Россию. И они понесут за это ответственность», — подчеркнул Путин. При этом он ни разу не упомянул имя Пригожина.

11:42

В Воронежской области начались «оперативно-боевые мероприятия».

11:48

Глава Чеченской Республики, Рамзан Кадыров, сообщил о переброске чеченских бойцов Министерства обороны и Росгвардии в зоны напряженности. Действия ЧВК «Вагнер» он назвал «подлым предательством».

12:18

Пригожин отреагировал на выступление Путина, заявив, что президент «глубоко заблуждается насчет предательства Родины», и что «никто не собирается по требованию президента, ФСБ или кого-либо еще признавать себя виновным».

12:45

В Санкт-Петербурге во дворе отеля «Трезини», рядом с офисом Пригожина, была обнаружена «Газель», заполненная коробками с деньгами. Глава ЧВК пояснил, что эти средства предназначались для выплаты заработной платы и компенсаций семьям погибших бойцов. В начале июля петербургские СМИ сообщили о возврате денег Пригожину. По их информации, речь шла о сумме в 10 миллиардов рублей.

16:00

Роскомнадзор начал блокировку ресурсов, связанных с Пригожиным и ЧВК «Вагнер». Были заблокированы СМИ медиагруппы «Патриот» и страницы в социальных сетях.

16:29

Губернатор Липецкой области, Игорь Артамонов, сообщил о передвижении техники ЧВК «Вагнер» по территории региона и рекомендовал жителям не покидать свои дома.мВ Калужской области были введены ограничения на движение по дорогам, прилегающим к границам с Тульской, Брянской, Орловской и Смоленской областями.

18:08

Дмитрий Медведев предположил, что мятеж — это «тщательно продуманная и спланированная операция, целью которой является захват власти в стране». Обвинения Пригожина в обстреле тыловых лагерей и в том, что Минобороны не выполняет свои обязательства, Медведев назвал «ложью».

18:15

Мэр Москвы, Сергей Собянин, объявил выходной день для «минимизации рисков» в условиях режима КТО.

20:07

Пригожин согласился остановить продвижение своих отрядов по территории России после переговоров с президентом Белоруссии, которые продолжались в течение всего дня.

22:45

Пресс-секретарь Кремля, Дмитрий Песков, сообщил о достигнутых договоренностях с ЧВК «Вагнер»: уголовное дело против Пригожина будет прекращено, и он отправится в Белоруссию. Бойцы, которые не участвовали в мятеже, смогут по желанию подписать контракт с Министерством обороны. Участников мятежа не будут преследовать, учитывая их заслуги на фронте.

00:21

Губернатор Ростовской области сообщил об уходе колонн «вагнеровцев» в полевые лагеря. Пригожин покинул город на внедорожнике под аплодисменты ростовчан.

Последствия мятежа для структур Пригожина и его гибель

Спустя несколько дней после мятежа Владимир Путин в своем выступлении перед военными и сотрудниками правоохранительных органов на Соборной площади Кремля отметил, что они «фактически предотвратили гражданскую войну». В Кремле позднее сообщили, что через пять дней после «марша справедливости» президент встретился с Пригожиным и командирами отрядов ЧВК «Вагнер». Президент дал оценку событиям 23–24 июня и предложил бойцам дальнейшие варианты трудоустройства. Подробности встречи не были разглашены.

В конце июня был закрыт медиахолдинг «Патриот», объединявший такие издания, как РИА ФАН, «Экономика сегодня», «Политика сегодня» и «Невские новости». Помещения в петербургском бизнес-центре, ранее занимаемые «ЧВК Вагнер Центр», были арендованы строительной компанией.

Сергей Шойгу прокомментировал мятеж Пригожина только в начале июля, назвав эти события попыткой дестабилизировать ситуацию в России и провокацией. По его словам, произошедшее не оказало влияния на действия военных.

Пригожин не исключал возвращения «вагнеровцев» в зону военной операции и говорил о планах превратить Вооруженные силы Белоруссии во «вторую армию в мире». В августе телеграм-канал «Разгрузка Вагнера» опубликовал первое видеообращение Пригожина после попытки мятежа, предположительно снятое в Африке. В ролике предприниматель заявил, что ЧВК «Вагнер» «продолжает выполнение поставленных задач», «делает Россию еще более великой на всех континентах, а Африку — еще более свободной».

Спустя два дня после публикации, 23 августа, бизнес-джет Embraer Legacy, на борту которого находился Пригожин, потерпел крушение в Тверской области. Помимо основателя ЧВК «Вагнер», погибли командир «Вагнера» Дмитрий Уткин, предприниматель Валерий Чекалов, бойцы Евгений Макарян, Александр Тотмин, Сергей Пропустин и Николай Матусеев, а также трое членов экипажа: пилоты Алексей Левшин и Рустам Каримов, бортпроводница Кристина Распопова.

Уголовное дело расследуется по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ). Пригожин был похоронен 29 августа на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. В Новосибирске есть памятник Пригожину и Уткину.