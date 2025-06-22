Немецкий перебежчик, предупредивший о нападении Германии, мог умереть в Новосибирске

Знаменитый антифашист Альфред Лисков мог окончить свой жизненный путь в Новосибирске в 1942-1943 годах.

21 июня 1941 года 31-летний ефрейтор немецкой армии Альфред Лисков самовольно оставил часть, переплыл Буг и около 21:00 сдался советским пограничникам. На первом же допросе немец рассказал все, что знал. Благодаря сообщению Лискова, а также многим другим перебежчикам, руководство СССР поняло, что части немецкой армии собирались на границе для начала войны.

Советское руководство лояльно отнеслось к немцу. Член немецкой коммунистической партии с 1930 года Лисков выказал желание сражаться против фашизма. Однако был направлен в Коминтерн (международная организация, продвигавшая идеи коммунизма во всех странах). Тем не менее общего языка со своими коллегами Лискову найти не удалось.

Историки и биографы говорят об Альфреде Лискове, как о человеке, который не стеснялся высказывать очень радикальные идеи и следовать своим идеалам. Почти сразу немец-перебежчик вступил в конфликт с руководством Коминтерна, стал ярым критиком своих коллег, обвинял их в неэффективности, вредительстве и даже предательстве. В результате на Лискова стали жаловаться в ответ, а спустя недолгое время арестовали.

Во время следствия сотрудники НКВД нашли у бывшего ефрейтора признаки психического расстройства и направили в институт судебной психиатрии. В 1942 году перебежчик был отправлен в Новосибирск, где его следы теряются в начале 1944 года. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Однако Альфред Лисков стал героем множества книг, фильмов и воспоминаний.

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