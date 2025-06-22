Новосибирск почтил память погибших во всероссийской минуте молчания

22 июня, в День памяти и скорби, в 16:15 по местному времени Новосибирск присоединился к общероссийской минуте молчания.

В этот момент по всей стране замерла жизнь, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за Родину.

В Новосибирске жители собрались на ключевых городских площадках, включая Центральный парк, Михайловскую набережную, Первомайский сквер и площадь Ленина. Горожане стоя склонили головы, отдавая дань уважения героям Великой Отечественной войны.

«Мы обязаны помнить их подвиг», — отметили участники акции.

Ранее Сиб.фм рассказывал о причинах начала Великой Отечественной войны и последствиях.