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общество

Новосибирск почтил память погибших во всероссийской минуте молчания

Фото с сайта pixabay.com

22 июня, в День памяти и скорби, в 16:15 по местному времени Новосибирск присоединился к общероссийской минуте молчания.

В этот момент по всей стране замерла жизнь, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни за Родину.

В Новосибирске жители собрались на ключевых городских площадках, включая Центральный парк, Михайловскую набережную, Первомайский сквер и площадь Ленина. Горожане стоя склонили головы, отдавая дань уважения героям Великой Отечественной войны.

«Мы обязаны помнить их подвиг», — отметили участники акции.

Ранее Сиб.фм рассказывал о причинах начала Великой Отечественной войны и последствиях.

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Александр Борисов
журналист

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