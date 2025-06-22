Новосибирскую область ждёт долгожданное похолодание после 21 июня

Аномальная жара, установившаяся в Новосибирской области, начнёт отступать после 21 июня. Об этом сообщили специалисты «Западно-Сибирского УГМС».

До 20 июня в регионе сохранится повышенный температурный фон. На востоке области столбики термометров покажут +28...+30°C. Однако уже 21 июня начнётся постепенное снижение температуры до +25...+27°C.

Понижение температуры по настоящему долгожданно из-за рекордной жары. С 12 по 14 июня абсолютные максимумы были зафиксированы в Каргате, Барабинске и Мошково. Наибольшая жара наблюдалась в Искитиме, где 14 июня воздух прогрелся до +34°C, превзойдя предыдущий рекорд 1975 года (+33,8°C).

Специалисты отмечают, что температура в некоторых местах была близка к рекордной за всю историю наблюдений.

На станции Обская 13 июня температура достигла +30,6°C, превысив рекорд 2016 года (+30,1°C).

После кратковременного перерыва аномальная жара вновь возвращается в Новосибирск. В ближайшие дни в городе ожидается до +33°C, а в отдельных районах области — до +34°C.

Ранее Сиб.фм рассказывал о прогнозе погоды на июнь.