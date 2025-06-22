«Отравление, нанесение телесных повреждений, лишение жизни»: истинная причина смерти Юрия Шатунова 23 июня

23 июня 2022 года певец Юрий Шатунов, первый солист легендарной группы «Ласковый май», покинул этот мир. Ему было всего 48 лет. В печальную годовщину Сиб.фм вспоминает артиста и анализирует различные трактовки его внезапной кончины: от несчастного случая и отравления до теории о «проклятии „Ласкового мая“» и преднамеренном убийстве.

Объяснение директора

Детали трагического дня 23 июня позднее раскрыл директор и близкий друг Шатунова, Аркадий Кудряшов. Накануне Юрий вернулся с гастрольного тура и планировал вылет к семье в Германию уже на следующий день. 23-го числа они вместе отправились на рыбалку в Подмосковье. В отличие от многих звезд, Шатунов не любил шумные ночные клубы, предпочитая простой отдых на природе.

По словам Кудряшова, Шатунов с самого утра жаловался на плохое самочувствие, списывая все на усталость после гастролей. Однако вечером он внезапно потерял сознание. В СМИ просочилась видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как друзья буквально несут Шатунова, который с трудом передвигается.

Артиста доставили в больницу в подмосковном селе Растуново, где ему была оказана первая медицинская помощь. Однако состояние певца продолжало ухудшаться, и его перевезли в ЦРБ. Там, в реанимационном отделении, в 00:20, не приходя в сознание, он скончался.

Прощание с легендой 90-х прошло на Троекуровском кладбище. Тело было кремировано. Часть праха захоронили на Троекуровском кладбище, а другую часть, по словам Кудряшова, вдова Светлана планировала перевезти в Германию.

«Стопроцентное убийство»: версия Разина

Вскоре после кремации Шатунова Андрей Разин, бывший продюсер «Ласкового мая», проживающий за границей и не присутствовавший на похоронах, сделал ряд громких заявлений.

Первым делом он опубликовал пост, в котором обвинил в смерти Шатунова судью из Ставрополя, Светлану Луневу. Незадолго до своей смерти Шатунов выиграл у Разина судебный процесс о правах на песни. Продюсер посчитал это решение несправедливым и «смертельным» для Шатунова, утверждая, что переизбыток положительных эмоций не выдержало сердце.

Затем Разин обвинил в смерти певца самого Кудряшова. Продюсер утверждал, что Шатунов с детства имел слабое здоровье, «кучу болезней», включая «порок сердца, из-за которого его не взяли в армию».

«Врач говорил, что ему вообще нельзя выходить на сцену. Он не может работать больше 30 минут... А он два часа один вел концерт», — возмущался Разин. Он также обнародовал видеозапись с концерта Шатунова, где тот жалуется публике на плохое самочувствие: «Состояние здоровья у меня плохое... если вдруг что-то произойдет, не обижайтесь».

Разин заявил, что последние концерты Шатунов работал на уколах и таблетках, находясь в предынфарктном состоянии. По его словам, директор давал артисту транквилизаторы. Разин считает, что Шатунова поспешили кремировать, чтобы скрыть следы транквилизаторов в его крови.

«Юра погиб в результате сговора, обмана и финансовых махинаций... Это убийство, 100%. Его практически загнали!» — заявил Разин в социальной сети.

Эту версию подхватили поклонники, обсуждая на форумах, что Шатунова «закатали в бетон». Урна с прахом действительно была забетонирована, чтобы ее не украли фанаты, по словам Кудряшова.

Сам Кудряшов на прощании с Шатуновым отмечал, что того измучили суды с Разиным, который запрещал ему исполнять песни группы.

«Юра его ненавидел», — сказал Кудряшов.

«Проклятие „Ласкового мая“»

После смерти Шатунова фанаты «Ласкового мая» снова заговорили о проклятии группы. Юрий стал 16-м участником коллектива, ушедшим из жизни в молодом возрасте.

Артисты «ЛМ» погибали, выпадая из окон, от огнестрельных ранений и в автокатастрофах, от внезапных болезней и сильных отравлений. Сын Андрея Разина, Александр (2001–2017), умер в 16 лет из-за внезапной остановки сердца.

Жена клавишника Алексея Бурды, Карина Бурда, убеждена, что из-за серьезных конфликтов и обид внутри коллектива «энергетика группы стала сжигать жизни и судьбы своих артистов».

При жизни Шатунов не верил в проклятие группы, называя смерти коллег несчастными случаями и стечением обстоятельств.

«Начало у нас есть, конец мы всегда найдем, только его не надо торопить. А в злой рок я не верю», — говорил артист.

«Переутомление и инфаркт»: версия друга и врачей

Сергей Серков, друг детства Шатунова и певец, назвал Шатунова трудоголиком и подчеркнул, что тот «по два с половиной часа на сцене пел вживую». Кроме того, было много переездов и перелетов, плотный гастрольный график.

«У всех артистов жизнь такая: очень эмоциональная, полная сложностей. Это тоже надо учитывать», — отметил Серков, добавив, что в молодости эти трудности переносятся легче, а в зрелом возрасте здоровье может дать сбой в любой момент.

Главный врач Домодедовской ЦРБ, Андрей Осипов, назвал причиной смерти Шатунова острую сердечную недостаточность и перенесенный инфаркт, случившийся примерно за сутки до смерти. Осипов отметил, что если бы исполнитель обратился к врачам при первых признаках заболевания, шансы на спасение были бы гораздо выше. Одним из первых признаков является «жжение в груди» и сильное головокружение.

Врач кардиолог-реаниматолог Илья Урсов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в возрасте от 45 до 50 лет у мужчин повышается риск так называемой внезапной смерти. Он призвал мужчин из группы риска проверять свое здоровье не реже одного раза в год, а также снизить нагрузку на нервную систему, больше двигаться и отказаться от вредных привычек.

Разин: «Я все равно не успокоюсь»

За несколько дней до годовщины смерти Шатунова Разин опубликовал новое видеообращение, в котором по-прежнему настаивает на криминальном характере ухода артиста из жизни.

«Я все равно не успокоюсь. Я найду убийц Юры Шатунова... Отравили, избили, а может, даже убили, а потом сожгли», — заявил он на своем YouTube-канале.

Разин считает неслучайной и смерть автора песен «Ласкового мая», Сергея Кузнецова (1964–2022), который скончался менее чем через полгода после Шатунова. Продюсер сообщил, что и на него самого готовилось покушение, которое, по его словам, «предотвратили сотрудники спецслужб».

«Следы ведут, как всегда, к этой банде, которая устранила Юру Шатунова и Сергея Кузнецова», — отметил продюсер.

Он утверждает, что к расследованию «подключены лучшие спецы Америки, Израиля и бывшие сотрудники Интерпола, они уже вышли практически на след убийцы Юры и Сергея».

Что сам Шатунов говорил о шоу-бизнесе и своем месте в нем

«...Мы сидели на окладе, и все, что оставалось, а оставалось, поверьте, очень много, все было у Разина. Но на тот момент нам всем всего хватало... Получали 50 рублей с концерта... Мы числились то ли в Москонцерте, то ли в Ленконцерте, я даже не заострял на этом внимания».

«...У меня начинается двухмесячный тур — от Владивостока до Москвы. Почти каждый день концерты. Придёт время, и я обязательно напишу книгу. Но она будет сильно отличаться от книг Андрея [Разина]. У каждого своя правда».

«...Если бы „Ласкового мая“ не было, всем было бы проще. Многим людям эта группа просто поломала судьбу. Кто-то ушёл в бизнес, кто-то сидит в тюрьме, кого-то убили, а кто-то спился... Во всём виноваты деньги, которые мы не могли поделить».

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