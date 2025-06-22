82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 июня, 14:57
пробки
2/10
погода
+27°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
82.76% -1.2
сегодня
22 июня, 14:57
пробки
2/10
погода
+27°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
сегодня 11:18
проиcшествия

Под Новосибирском в лобовом ДТП погиб водитель легковушки

Фото: Госавтоинспекция Новосибирской области

В Чановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

Сегодня утром, 22 июня, на трассе Р-254 «Иртыш» в Чановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 32-летний водитель Hyundai Sonata выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

Авария случилась на 1091-м километре трассы. Водитель легковушки скончался до прибытия скорой помощи.

Причины аварии устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

Напомним, что две женщины погибли в пожарах в Новосибирской области за сутки

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.