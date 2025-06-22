Под Новосибирском в лобовом ДТП погиб водитель легковушки

В Чановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП.

Сегодня утром, 22 июня, на трассе Р-254 «Иртыш» в Чановском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 32-летний водитель Hyundai Sonata выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Volvo.

Авария случилась на 1091-м километре трассы. Водитель легковушки скончался до прибытия скорой помощи.

Причины аварии устанавливаются. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

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