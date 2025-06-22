Под Новосибирском завершают реконструкцию магистрального водопровода

В Новосибирской области запустят магистральный водопровод.

В Искитиме Новосибирской области завершается восстановление левого магистрального водопровода, выведенного из эксплуатации после аварии в 2018 году. Новый участок проложен вдоль железной дороги с установкой резервной трубы. Это обеспечит стабильное водоснабжение для 20 тыс жителей юго-западных районов города.

Работы согласовывались с РЖД в течение года и включали прокол под железнодорожным полотном. Общая стоимость проекта составила 45 млн рублей. После запуска водопровода объем подачи воды увеличится вдвое, а риск аварийных отключений значительно снизится. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, что в Новосибирской области выделили 18,3 млн рублей на помощь бездомным животным