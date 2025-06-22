С 2026 года пенсии в России будут индексировать дважды в год

В России вводится новая схема индексации страховых пенсий — дважды в год.

Первый этап пройдёт 1 февраля с учётом инфляции за предыдущий год, второй — 1 апреля, в зависимости от роста поступлений в Социальный фонд.

Такая схема ранее действовала до 2016 года и теперь возвращается для большей точности расчётов. По прогнозам, пенсии будут расти в среднем на 4-5% в феврале и дополнительно — на 2-3% в апреле. В результате выплаты могут увеличиться примерно на 1,5-1,6 тыс. рублей в год.

Решение принято из-за сложности точного прогноза инфляции к январю и необходимости более гибкой реакции на экономическую ситуацию.