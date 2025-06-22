Смертельное ДТП, штормовой ветер и покушение на изнасилование несовершеннолетней — итоги недели в Новосибирске

Сиб.фм подвел итоги недели, сообщив о важных событиях, которые произошли в столице Сибири.

Штормовой ветер

Вечером 19 июня после аномальной жары на юго-запад Новосибирской области обрушился мощный грозовой фронт. Карасукский и Купинский районы региона накрыл ураганный ветер с ливнем, который срывал крыши домов, ломал деревья, опоры и даже бетонные конструкции. Поваленные деревья и сорванные изоляторы оборвали ЛЭП, из-за чего без света остались 24 населённых пункта.

К ликвидации последствий были привлечены 216 аварийных бригад — это более 630 специалистов и 163 единицы техники. К утру 20 июня электроснабжение большинства потребителей было восстановлено.

Авария со смертельным исходом

19 июня на трассе между Бердском и Искитимом Новосибирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев, в районе поворота на Лебедевку столкнулись легковой автомобиль Hyundai Solaris и бетономешалка.

Обвинение в отношении замглавы ТУАД Громенко за взятку

В Новосибирске утвердили обвинительное заключение по делу замначальника управления автодорог области Константина Громенко. Его обвиняют в получении взятки на сумму свыше 197 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По данным следствия, с 2018 по 2024 год чиновник получал деньги и имущество от подрядчиков за покровительство, помощь в заключении контрактов и приёмку работ с нарушениями.

Покушение на изнасилование

Следственный комитет сообщил о задержании 47-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на изнасилование. По данным ведомства, 20 июня мигрант, находясь в автомобиле в Новосибирском районе, совершил покушение на изнасилование 17-летней девушки.