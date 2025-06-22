Стало известно, как пройдут похороны Лолиты

Певица сделала шокирующее заявление о своих похоронах.

Поп-исполнительница рассказала, как должны пройти её похороны. Она говорит, что ей не нужно конкретное место захоронения.

Она говорит, что хочет, чтобы её кремировали и развеяли прах.

Артистка пояснила, что не выносит тесноты даже в теории: столичные кладбища, по ее оценке, уже переполнены. Она добавила, что для недоброжелателей у неё есть отдельный «пункт завещания».

Певица пошутила, что специально завещала спустить одну пробирку с прахом в унитаз – чтобы доставить хейтерам удовольствие.

Ранее с подобным заявлением выступил певец Шура. Он рассказал, что уже купил место на кладбище, а гроб выбрал в форме белой кровати.