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общество

Стало известно, как пройдут похороны Лолиты

Фото: страница Лолиты в соцсетях

Певица сделала шокирующее заявление о своих похоронах.

Поп-исполнительница рассказала, как должны пройти её похороны. Она говорит, что ей не нужно конкретное место захоронения.

Она говорит, что хочет, чтобы её кремировали и развеяли прах.

Артистка пояснила, что не выносит тесноты даже в теории: столичные кладбища, по ее оценке, уже переполнены. Она добавила, что для недоброжелателей у неё есть отдельный «пункт завещания».

Певица пошутила, что специально завещала спустить одну пробирку с прахом в унитаз – чтобы доставить хейтерам удовольствие.

Ранее с подобным заявлением выступил певец Шура. Он рассказал, что уже купил место на кладбище, а гроб выбрал в форме белой кровати.

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Александр Борисов
журналист

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