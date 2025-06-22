Тигран Кеосаян остаётся в коме: состояние стабильно тяжёлое

Режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян с декабря 2024 года находится в коме после инфаркта и клинической смерти.

По последним данным, его состояние остаётся стабильно тяжёлым, он подключён к аппарату ИВЛ и продолжает находиться под постоянным наблюдением врачей.

Медики фиксируют слабые реакции на внешние раздражители — моргание и подёргивание пальцев, что указывает на частичную активность нервной системы. Несмотря на тяжёлый прогноз, родные надеются на улучшение.

Супруга Кеосаяна Маргарита Симоньян просит общественность о поддержке.

Ранее режиссёр уже переносил инфаркты и проходил серьёзное лечение сердца. Врачи не исключают возможных осложнений из-за длительной гипоксии.