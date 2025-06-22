82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 июня, 16:55
пробки
2/10
погода
+27.5°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
82.76% -1.2
сегодня
22 июня, 16:55
пробки
2/10
погода
+27.5°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
сегодня 15:50
общество

Тигран Кеосаян остаётся в коме: состояние стабильно тяжёлое

Фото: скриншот видео

Режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян с декабря 2024 года находится в коме после инфаркта и клинической смерти.

По последним данным, его состояние остаётся стабильно тяжёлым, он подключён к аппарату ИВЛ и продолжает находиться под постоянным наблюдением врачей.

Медики фиксируют слабые реакции на внешние раздражители — моргание и подёргивание пальцев, что указывает на частичную активность нервной системы. Несмотря на тяжёлый прогноз, родные надеются на улучшение.

Супруга Кеосаяна Маргарита Симоньян просит общественность о поддержке.

Ранее режиссёр уже переносил инфаркты и проходил серьёзное лечение сердца. Врачи не исключают возможных осложнений из-за длительной гипоксии.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.