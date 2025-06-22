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общество

Цены на помидоры в Новосибирске растут быстрее, чем в среднем по стране

Фото: Сиб.фм

Жители Новосибирской области столкнулись с резким подорожанием томатов — за последние два года килограмм помидоров подорожал на 30%, достигнув 221 рубля. Такие данные приводит Росстат, и ситуация выглядит тревожнее, чем в среднем по стране.

Если в мае 2023 года новосибирцы покупали помидоры по 170 рублей за килограмм, то сейчас цена взлетела до 222 рублей. Это на 51 рубль больше, притом что в целом по России томаты подорожали лишь на 28%. Почему же в нашем регионе рост цен оказался таким значительным?

Эксперты называют несколько причин:
Сезонный фактор — в начале лета цены традиционно растут из-за высокого спроса и ограниченных поставок местных овощей.
Дорогая логистика — доставка продукции из южных регионов и соседних стран стала ощутимо дороже.
Общая инфляция — рост цен на топливо, удобрения и упаковку неизбежно сказывается на конечной стоимости продуктов.

Ранее Сиб.фм рассказывал о скачке цен на лекарства в Новосибирске.

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Александр Борисов
журналист

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