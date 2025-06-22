В Дзержинском районе Новосибирска построят новую ливнёвку на улице Королёва

На улице Королёва построят новую ливнёвку.

На улице Королёва в Дзержинском районе начали строительство 67-метровой ливневой канализации. Сеть соединит улицу с коллектором и обеспечит отвод дождевой воды с проезжей части, тротуаров и входной зоны парка «Каменка».

Как сообщил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев в своем Teelgram-канале, работы планируют завершить в августе. Параллельно ведётся обслуживание действующих участков — прочистка колодцев, замена решёток и устранение засоров.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области сильный ураган стал причиной обесточивания 24 поселений