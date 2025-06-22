В Новосибирске опубликовано заявление Левитана о начале войны

В честь Дня памяти и скорби в ВОВ публикуем заявление диктора Юрия Левитана о вторжении Германии в СССР.

«Внимание, говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение, граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами», — заявил Юрий Левитан о начале Великой отечественной войны 22 июня 1941 года.

Текст объявления было поручено зачитать наркому иностранных дел Вячеславу Молотову. Он читал текст, часто сбиваясь и с трудом выговаривая некоторые слова. Позднее, уже в 1950-х, сообщение о начале войны были перезаписаны Левитаном.

Напомним, в этом году Россия отметила 80 лет Победы в ВОВ.

Ранее Сиб.фм публиковал заявление Левитана о Победе 9 мая.