В Новосибирске пенсионеры чудом выжили после столкновения с баржей

Утром 21 июня сотрудники муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) оказали помощь пожилой паре. Их резиновая лодка столкнулась с баржей на реке Обь и пошла ко дну. Пожилые люди оказались в воде, но благодаря быстрой реакции спасателей остались невредимы.

Сегодня утром на Оби едва не произошла трагедия. Лодка из поливинилхлорида (ПВХ), в которой находились пожилые мужчина и женщина, столкнулась с баржей, в результате чего лодка затонула.

Супруги оказались в воде. Их отбросило в сторону, а лодка была раздавлена тяжелым судном. Спасатели МАСС оперативно прибыли на место происшествия и доставили пострадавших на берег.

Сергей Кудинов, заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области, отметил, что судоводитель, пренебрегая неблагоприятными погодными условиями, пересекал реку, не заметив буксир с баржей. Он подчеркнул, что нарушение правил безопасности на воде могло привести к летальному исходу. На месте происшествия работают патрульные катера Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России и МВД России.

Подобные случаи на Оби и Обском водохранилище происходят довольно часто. В прошлом году ночью под Новосибирском затонул катер с тремя пассажирами. В 2022 году круизная яхта потерпела крушение в Бердском заливе, в результате чего трое выжили, а один человек погиб.