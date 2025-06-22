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общество

В Новосибирске потратят 129 млн рублей на уборку трамвайных остановок

Фото: Сиб.фм

129 миллионов рублей уйдет на уборку трамвайных остановок в Новосибирске.

МКП «Горэлектротранспорт» Новосибирска объявило тендер на клининговые услуги на сумму 129,6 млн рублей. Контракт рассчитан на один год и предусматривает уборку помещений, мойку трамваев, очистку территорий от снега и наледи, а также обслуживание общественных туалетов на конечных остановках.

Работы будут проводиться на производственных базах, в диспетчерских и на разворотных кольцах. В дневную смену планируется задействовать 41 сотрудника, в ночную — 25. Финансирование осуществляется за счёт средств предприятия.

Напомним, что в Новосибирской области выделили 18,3 млн рублей на помощь бездомным животным

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Валерия Митрохина
Журналист

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