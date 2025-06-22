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общество

В Новосибирске представили первый российский электромобиль с ИИ

Фото: Сиб.фм

Первый российский электромобиль «Монарх» с ИИ представили в регионе.

В Новосибирске состоялся тест-драйв первого серийного электромобиля российского производства — «Монарх». Он оснащён системой искусственного интеллекта, карбоновым кузовом и улучшенной шумоизоляцией.

Машина уже успешно прошла динамические испытания и проверки систем безопасности.

По словам гендиректора АО «Моё Будущее» Алексея Пономаренко, электрокар подходит как для города, так и для загородных поездок.

Напомним, что в Толмачёво Новосибирска приземлился первый Superjet-100 с российскими двигателями

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Валерия Митрохина
Журналист

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