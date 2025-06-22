В Новосибирске задержан мигрант по подозрению в покушении на изнасилование 17-летней девушки

Следственный комитет сообщил о задержании 47-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на изнасилование.

По данным ведомства, против 47-летнего мигранта возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на изнасилование».

«По данным следствия, в вечернее время 20 июня 2025 года мигрант, находясь в автомобиле в Новосибирском районе, совершил покушение на изнасилование 17-летней девушки. В настоящее время фигурант задержан. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в СК РФ по Новосибирской области.

Следствием всесторонне изучаются все обстоятельства произошедшего. Кроме того, будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления, уточнили в ведомстве.

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