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общество

В России массовые сбои интернета. Пользователи подозревают тесты блокировки

Фото: Сиб.фм

С начала июня 2025 года жители десятков регионов России сообщают о масштабных перебоях с мобильным интернетом и доступом к онлайн-сервисам.

Проблемы начались ещё в мае, но с наступлением лета усилились. Особенно много жалоб поступило 11 и 12 июня, когда в отдельных регионах связь полностью пропадала. Пользователи не могли воспользоваться такси, онлайн-банками и мессенджерами.

На фоне сбоев в сети активно обсуждают версию о возможных тестах по блокировке зарубежного интернета. Официально причиной сбоев называют «меры по обеспечению цифровой безопасности».

Роскомнадзор ситуацию не комментирует, а россияне продолжают фиксировать неполадки до сих пор.

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Валерия Митрохина
Журналист

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