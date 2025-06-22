В связи с утратой доверия суд отстранил главу Линево Грушевого от занимаемой должности

Искитимский районный суд, рассмотрев иск, поданный губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым, постановил прекратить полномочия главы рабочего поселка Линево, Дмитрия Грушевого. Двадцатого июня суд счел доказанными факты нарушения антикоррупционных норм и вынес решение об отставке Грушевого в связи с утратой доверия.

Дмитрий Грушевой, возглавлявший рабочий поселок Линево, был досрочно снят с поста решением Искитимского районного суда из-за утраты доверия. Основанием для судебного решения послужило исковое заявление губернатора Новосибирской области, Андрея Травникова.

В результате проверки, инициированной губернатором, выяснилось, что глава поселка отстаивал интересы коммерческой структуры в судебном процессе, что является прямым нарушением закона для руководителей муниципальных образований.

Суд удовлетворил требование губернатора, но данное постановление еще не вступило в силу. У Дмитрия Грушевого есть 30 дней для подачи апелляции.

Грушевой занимал пост главы рабочего поселка с 2021 года, будучи избранным депутатами районного совета.

Стоит отметить, что предыдущий глава рабочего поселка Линево, Яков Ландайс, был признан виновным в превышении служебных полномочий. Ему было назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно и штрафа в размере 9 миллионов рублей.