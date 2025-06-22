82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
22 июня, 10:43
пробки
2/10
погода
+24.6°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
82.76% -1.2
сегодня
22 июня, 10:43
пробки
2/10
погода
+24.6°C
курсы валют
usd 78.50 | eur 90.13
сегодня 08:18
общество

В Толмачёво Новосибирска приземлился первый Superjet-100 с российскими двигателями

Фото: freepik

Superjet-100 с российскими двигателями впервые приземлился в столице Сибири.

Обновлённый Superjet-100 с отечественными двигателями ПД-8 впервые прибыл в Новосибирск. Самолёт приземлился в аэропорту Толмачёво 20 июня, сделав техническую остановку на пути из Комсомольска-на-Амуре в Москву.

Как сообщает паблик NskPlanes, этот лайнер полностью укомплектован российскими компонентами, в отличие от прошлой версии, где около 70% составляли зарубежные детали. Новинка продолжит лётные испытания в столице.

Напомним, что в Новосибирской области крупный град побил помидоры и огурцы на дачах

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.