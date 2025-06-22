Жителей Новосибирской области предупредили о возможных последствиях бомбардировок ядерных объектов в Иране

В ночь на 22 июня вооруженные силы США нанесли удары по ядерным объектам Ирана, что вызвало обеспокоенность у жителей России. Однако, по данным системы радиационного мониторинга РФ, текущая ситуация не вызывает опасений.

Согласно официальным показателям, радиационный фон в Новосибирской области и других регионах Сибири не превышает 0,12 микрозивертов в час. В целом по стране максимальные значения составляют 0,16 мкЗв/ч при допустимой норме до 0,5 мкЗв/ч.

Как сообщалось ранее, американские военные атаковали подземный ядерный объект Фордо, а также два объекта в Натанзе и Исфахане. Дональд Трамп в своем заявлении призвал Иран к мирному урегулированию конфликта, оставив возможность новых ударов в случае эскалации.

По информации РБК со ссылкой на саудовские источники, в странах Персидского залива также не зафиксировано повышения радиационного фона. Ведомства продолжают круглосуточный мониторинг ситуации.

При этом вооруженные силы Израиля могут атаковать и другие объекты ядерной программы Ирана. Некоторые эксперты предупреждают, что ситуация может измениться.

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