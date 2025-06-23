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общество

Неделя с новосибирским Бюро генеалогии. С чего начинается семейный поиск: порядок в документах — первый шаг к истории рода

Фото Бюро генеалогии

Мы начинаем рубрику статей с руководительницей новосибирского «Бюро генеалогии» Екатериной Дальчаниной, которая более 15 лет помогает людям восстанавливать историю семьи. В течение недели — день за днём — мы разбираемся, как построить родовое дерево, где искать информацию и почему это так важно.

— Прежде всего, безусловно, документы нужно разобрать, — говорит Екатерина. — Многолетний опыт показывает, что у большинства людей они находятся в очень хаотичном беспорядке. Они лежат как попало. Хорошо, если хотя бы в одной коробке.

Фото Неделя с новосибирским Бюро генеалогии. С чего начинается семейный поиск: порядок в документах — первый шаг к истории рода 2

По словам Екатерины, в большинстве случаев письма лежат отдельно, фотографии — в большой коробке и зачастую не подписаны, важные документы — свидетельства о рождении, о браке, о смерти — отдельно, а дипломы вообще в третьем углу. Всё это приводит к путанице и усложняет дальнейший поиск.

— Мы обязательно всё перебираем — у себя, у родственников. Потом систематизируем. Желательно сразу, с самого начала разбора, ввести систему, которая будет удобна вам: по фамилиям, по поколениям. Документы должны быть учтены, им можно присвоить номер или код. Мы всегда делаем цифровые копии. Оригиналы храним дома.

Фото Неделя с новосибирским Бюро генеалогии. С чего начинается семейный поиск: порядок в документах — первый шаг к истории рода 3

Как правильно хранить семейные документы

Екатерина подчёркивает, что при хранении важна не только организация, но и соблюдение элементарных правил, которые помогут сохранить бумагу и фотографию.

— Для фотографий есть специальная упаковка — бескислотные конверты. Они защищают от выгорания и разложения. Они подходят и для фотобумаги, и для документов. Но ни в коем случае нельзя ламинировать документы — иначе они могут потерять юридическую силу во многих местах.

Фото Неделя с новосибирским Бюро генеалогии. С чего начинается семейный поиск: порядок в документах — первый шаг к истории рода 4

Также Екатерина напоминает, что иногда оригиналы всё же нужны, особенно если вы работаете с ЗАГСами или ведомственными архивами:

— Не стоит убирать документы в далёкий ящик. В ЗАГСах или в архивах могут потребовать оригиналы или нотариально заверенные копии. Где-то достаточно цифровой версии, где-то — нет. Поэтому мы всё оцифровываем, где нужно — делаем ксерокопии и аккуратно складываем.

Иногда мы даже не догадываемся, какие сокровища хранятся у нас дома. В старых коробках, на антресолях и чердаках можно найти забытые тетради, письма, фотографии или даже документы, о существовании которых не знали ни мы, ни наши родственники. Такие находки могут оказаться настоящими сюрпризами — и стать важными фрагментами семейной мозаики.

Фото Неделя с новосибирским Бюро генеалогии. С чего начинается семейный поиск: порядок в документах — первый шаг к истории рода 5

Главное — начать с порядка

— Первый шаг на пути к восстановлению семейной истории — это порядок в документах. От того, насколько хорошо вы разберёте то, что уже есть под рукой, зависит лёгкость дальнейшего поиска.

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Галина Дидан
Журналист

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